Украина В Украине изменили сумму сбора при первой регистрации авто: что нужно знать

2021-01-06 20:00 392

Украинских водителей в 2021 году ожидает много новшеств. Кроме полицейских "фантомов" на дорогах, "писем счастья" для водителей грузовиков, новых камер автоматической фиксации, в новом году повысят штрафы за превышение скорости и увеличат сумму сбора при первой регистрации авто.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В 2021 году в Украине для нарушителей режима скорости движения обещают повысить штрафы.

"За превышение более 50 км в час будут существенные штрафы - уже будет не 510 грн, а 3400 грн", - рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

В следующем году на дорогах заработают 30 мобильных техстанций - это автобусы со специальным оборудованием, с помощью которых можно проверить систему вождения, фары, протектор шин, уровень шума, тонировку стекла. И все это смогут проверять прямо на дороге, если у полиции возникнут вопросы к техническому состоянию вашего автомобиля.

Новый прибор проверяет уровень СО2 - он способен запретить эксплуатацию половины украинских автомобилей, а обязательный технический осмотр частного транспорта должны вернуть в 2021 году.

"Ему подлежат сначала автомобили, которые впервые импортируются, затем при переоборудовании, потом должны прийти к тому, когда авто раз в 2-3 года будет проходить обязательное ТО", - заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Также в 2021 году в связи с изменением прожиточного минимума соответственно изменилась и шкала стоимости авто для уплаты отчислений в Пенсионный фонд при первой регистрации. Отметим, что в зависимости от стоимости авто в Украине действует ставка 3%, 4% и 5% отчислений в ПФ.

Теперь, 3% от стоимости нужно уплатить при первой регистрации авто стоимостью до 374 550 грн;

4% - если стоимость авто 374 550-658 300 грн;

5% - если стоимость авто превышает 658 300 грн.

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