Украина Сегодня украинцы празднуют Рождество по Юлианскому календарю - приметы, запреты, ритуалы и традиции

2021-01-07 08:10 154

В Украине христиане восточного обряда 7 января отмечают Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников года. В этот день Рождество празднуют церкви, которые используют в своем летоисчислении Юлианский календарь.

Согласно Библии, Богородица родила Иисуса Христа, которому была уготована участь Спасителя, во время поездки на перепись населения в Вифлеем. Поскольку город был переполнен и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом. В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам, что принесли свои дары маленькому Иисусу.

Празднуя Рождество спасителя мира, христиане ежегодно собираются на торжественные рождественские богослужения.

По традиции Рождество в Украине начинается со Святого вечера – Сочельника. В этот день вся семья, включая маленьких детей, собирается на праздничный ужин. В Сочельник находиться в чужом доме нельзя.

Святвечер обычно начинается с зажигания свечи в память об умерших предках и чтения молитвы "Отче наш". После чего хозяин дома благословляет ужин.

В этот день люди не садятся за стол до появления первой звезды, которая, как говорится, указывала волхвам путь к тому месту, где находился младенец Иисус.

На столе обязательно должны быть 12 постных блюд – в честь 12 апостолов. Главное угощение – кутья (ритуальная каша, сваренная из ячменя, пшеницы или риса). Многие украинские хозяйки в кутью добавляют орехи, мак, изюм и мед. Кроме кутьи, на праздничный стол также принято ставить: постный борщ, вареники, грибы, овощные салаты и соленья. Блюда водой не запивают - только узваром (сладкий компот из сухофруктов).

Праздник Рождества Христова – самый почитаемый среди двунадесятых, он отмечается вплоть до следующего праздника – Крещения. Этот период называют Святками. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Каждый член семьи должен понемногу попробовать все 12 блюд, при этом полностью съедать ужин нельзя, иначе холодильник будет пустым весь год.

Во время ужина незамужним девушкам и неженатым парням нельзя садиться на угол стола, чтобы не остаться без пары. До завершения трапезы нельзя выходить из-за стола и из дома, чтобы не впустить в жилье нечистую силу.

Что нельзя делать на Рождество 7 января:

-ни одно из блюд на праздничном столе не должно остаться нетронутым;

- заниматься уборкой и бытовыми делами – считается, что таким образом человек может привлечь несчастье в дом;

- нельзя ругаться и сквернословить – так вы можете навредить и себе, и своим предкам, отобрав у них надежду на спасение;

- гадать – это лучше сделать в любой другой день с Сочельника по 19 января, Крещение, кроме самого Рождества;

- надевать старую одежду – таким образом можно привлечь бедность и несчастья;

- отказывать в помощи нуждающимся – это считается одним из главных запретов;

- не покупайте на второй день Рождества веревки, чтобы никогда в роду вашем не было повешенных;

- не варите кисель на Рождество, чтобы не зазвать в дом покойника.

"Волшебные монеты" для привлечения достатка и благополучия

Этот ритуал помогает обрести желаемый достаток и привлечь финансовую удачу в дом. Проводить его нужно, когда вся семья соберется за праздничным столом. Так, при приготовлении главного рождественского блюда, кутьи, положите в нее золотые монетки. Когда семья приступит к праздничной вечере, каждый ее член должен съесть по три ложки кутьи, а затем взять себе монетку и положить ее под свою тарелку. В этот момент можно загадать желание или визуализировать материальные блага, о которых мечтаете. До окончания ужина положите монетку в свой кошелек или карман и не расставайтесь с ней до следующего Рождества. Эту монету нельзя тратить и разменивать, тогда вся семья будет жить в достатке.

Что делать для исполнения желаний на 40 дней

Утром 7 января после пробуждения, не поднимаясь с постели, загадайте свое самое заветное желание. Постарайтесь его мысленно описать в мелочах, визуализируя каждую деталь. И так следует делать в течении сорока дней. В эти дни Светлые Силы помогают всем исполнять самые сокровенные желания. На сороковой день выйдите на улицу и накормите птиц хлебными крошками (их можно смешать с зерном).

Рисование ангела для исполнения желаний

Этот считается очень действенным, если все выполнить правильно. Каких-либо художественных навыков от вас не требуется. Главное - правильный настрой и сохранение тайны (чтобы желание исполнилось, никому нельзя говорить). В рождественскую ночь возьмите лист бумаги и нарисуйте ангела. Важно сделать это с первого раза, перерисовывать ангела нельзя, даже если он не очень красиво получился, по вашему мнению. Вырежьте фигурку. Затем загадайте желание и нарисуйте ангелу один глазик (второй дорисуете, когда ваш посыл будет исполнен). Спрячьте фигурку ангелочка так, чтоб ее никто не нашел.

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