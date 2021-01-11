Украина Глава МОЗ посоветовал не устраивать скандал из-за носков, которые можно купить через интернет

2021-01-11 11:42 56

Глава МОЗ Украины Максим Степанов сегодня прокомментировал запрет продавать ряд товаров во время усиленного карантина, который будет действовать до 25 января.

"Мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что - невозможно. Достаточно четко рассказали. Например, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать.

Какие магазины будут открыты - торгующие продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химии, медицинскими изделиями, лекарственными средствами, а какие магазины будут закрыты. И я считаю, что эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Что такое подготовиться? Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время", - заявил Степанов.

Он уточнил, что носки, колготки и футболки можно без проблем купить онлайн. При этом Степанов признался, что ему и самому не нравятся такие ограничения, однако они необходимы.

"Давайте придерживаться всех карантинных ограничений. Я понимаю, что любые ограничения не хочется выполнять. Мне тоже они не нравятся, я такой же человек, как вы. Такие же люди и члены правительства, и президент страны. Все хотят жить обычную жизнь. Но я должен принимать такие решения, потому что понимаю, какие могут быть последствия, если такие решения не принимать", - сказал министр.

Глава Минздрава также напомнил, что жесткий карантин был введен, для избежания всплеска коронавируса, который ожидается после новогодних праздников.

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