Украина Сегодня Новый год по юлианскому календарю - традиции и обычаи празднования

2021-01-14 09:12 105

Праздник Старого Нового года появился в Украине в 1918 году после перехода с юлианского календаря на григорианский, по которому на то время вся Европа жила уже несколько веков.

Поэтому все праздники были перенесены на 13 дней. Так, по юлианскому календарю Новый год 14 января, и, когда в 1918 году на территории современной Украины приняли григорианское летоисчисление, Новый год переместился на 1 января. Также к переходу на григорианское летоисчисление в день Старого Нового года отмечали Васильев день или Щедрый вечер. Отсюда и пошли традиции празднования Старого Нового года.

Традиции Старого Нового года Испокон веков на Старый Новый год было принято накрывать пышный и щедрый стол, от сюда и пошло другое название праздника - Щедрый вечер. Считается, что чем богаче будет стол, тем больше благ хозяин получит в следующем году. Вечером 13 января девушки ходили по домам и щедровали.

Щедровальники поздравляют всех с наступающим праздником и желают богатства, здоровья и благополучия. С утра 14 февраля начинают ходить мальчики-Посевальщик. Они ходили по домам родственников, соседей и знакомых, засыпая их зерном. Зерно посевальщиков нельзя было выметать до захода солнца.

Посевальщик благодарили фруктами и другими гостинцами, позже им стали давать деньги, часть которых считалось правильным пожертвовать церкви. Также считалось, что первым 14 января в дом должен заходить человек - тогда будет и хороший урожай, и скот здоров, и в доме порядок.

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