Украина Виталий Кличко обратился в Кабмин в просьбой возобновить обучение в школах Киева

2021-01-13 13:16 70

Мэр Киева обратился к Кабмину Украины с просьбой разрешить ученикам младших классов возобновить обучение в школах.

"Столичные школы, после каникул, начали дистанционное обучение. Хочу сообщить, что я обратился в Министерство образования и к правительству с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому, если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа", - заявил Виталий Кличко.

По словам столичного мэра, дистанционное обучение для учеников младших классов - не эффективно. Он напомнил еще и то, что детские сады в Киеве работают во время локдауна в обычном режиме. На карантин не закрыт ни один из садов. Временно закрыты 57 групп в 53 детских садах. Наполняемость детей в садиках - почти 50 процентов.

Напомним, в Украине день действует локдаун, школьники после окончания зимних каникул перешли на дистанционную форму обучения.

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