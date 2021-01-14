Лютая зима с морозами до -23 испытает Украину, но уже известна дата потепления: "Ослабление ожидается..."

Воздушная масса арктического происхождения услышала просьбы украинцев и посетит страну с лютыми морозами
Свежий прогноз погоды обнародовала синоптик Наталья Диденко.
Уже в ночь на 15 января температура воздуха снизится до-5-12 градусов, а холоднее всего будет на Севере.
На Востоке синоптики прогнозируют до -7, а на Юге - от -1 до -4. А уже днем завтра, 15 января, столбики термометров еще больше опустятся.
"Столбики термометров будут колебаться в пределах -4-11 градусов, на Юге еще задержатся выше градуса, 0,-3. На дорогах гололедица! Снег будет подсыпать периодически и неравномерно, небольшой, максимум умеренный", - продолжила Диденко.
"В Киеве пятница будет холодной-одевайтесь очень тепло. Ожидается 10-12 градусов мороза. Выходные и в начале следующей недели, в Сочельник, на Крещение, морозы в столице окрепнут в ночные -15-20 градусов", - добавила Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды на завтра.
Ранее мы уже рассказывали, что в Украину придут мощные морозы до -21, поэтому общество уже предупредили, что из-за похолодания могут не выдержать коммуникации.
Проблема в том, что в Украине до сих пор прокладывают стальные трубы, тогда как во всех развитых странах используют пластик или керамику.
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