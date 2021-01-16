Украина В Украине вступили в силу изменения в языковой закон: что нужно знать

2021-01-16 10:30 448

Сегодня, 16 января 2021 года, 30 статья закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступила в силу. Именно она обязывает теперь всех поставщиков разного вида услуг и продавцов в Украине коммуницировать с клиентами только на государственном языке, если потребитель не попросил о другом.

Об этом пишет сайт Украинская Правда.

Все поставщики услуг, независимо от их формы собственности, с сегодняшнего дня обязаны обслуживать своих клиентов на украинском языке.

Изменение касается в первую очередь супермаркетов, интернет-магазинов, точек общественного питания, банков, АЗС, аптек и т.д.

Вся информация о товарах, услугах и видах работ должна также быть предоставлена конечному потребителю на государственном языке. На других языках она может быть только продублирована для удобства клиентов.

Также по просьбе потребителя или клиента обслужить его на другом языке, продавец имеет право перейти с государственного на тот, который удобен посетителю.

Если будут выявлены нарушения со стороны работников сферы услуг и компаний, любой украинец может обратиться с жалобой к уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кремню. В случае, если жалоб будет много, то нарушители будут оштрафованы.

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