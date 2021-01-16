Украина Озвучены данные о повышении пенсий украинцам в январе

2021-01-16 13:30 553

 

С 1 января 2021 года пенсии в Украине выросли для 2,3 млн пенсионеров.

Об этом сообщает Минсоцполитики на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что увеличение минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн обусловило повышение размера минимальной пенсии по возрасту для пенсионеров старше 65 лет, у которых имеется страховой стаж, а именно у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет (40% от минимальной заработной платы 6000 грн).

На сегодняшний день минимальный размер пенсии для таких пенсионеров составляет 2400 грн, средняя сумма роста 295 грн.

Следует отметить, что в Украине в 2021 году надбавки к пенсиям за стаж повысят дважды. Размер надбавки за сверхнормативный стаж составляет до 1% прожиточного минимума.

Министерство соцполитики Украины опубликовало подробный календарь повышения пенсий в 2021 году.

Таким образом, рост минималки повлечет и увеличение пенсий для некоторых категорий граждан. Так, минимальные выплаты пенсионеров старше 65 лет со страховым стажем от 35 и 30 лет (для мужчин и женщин соответственно) повысят на 300 гривен – с 2100 до 2400 гривен.

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