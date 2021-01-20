Коронавирус Стала известна дата начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса

2021-01-20 08:10 539

Глава Минздрава Украины Максим Степанов объявил, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется в середине февраля.

Как сообщил нардеп Андрей Герус в Telegram, ожидается получение 910 доз по инициативе COVAХ, 210 из которых будут производства компании Pfizer.

На первом этапе прививки получат 367 тысяч украинцев – медики, пожилые люди в специализированных учреждениях, военные в зоне ООС.

Второй этап должен начаться в конце марта. Тогда вакцину получат 2,5 млн граждан.

"Сейчас правительство ведет переговоры с четырьмя производителями о поставках вакцины в Украину", – добавил нардеп.

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