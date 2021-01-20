Стала известна дата начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса

Глава Минздрава Украины Максим Степанов объявил, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется в середине февраля.
Как сообщил нардеп Андрей Герус в Telegram, ожидается получение 910 доз по инициативе COVAХ, 210 из которых будут производства компании Pfizer.
На первом этапе прививки получат 367 тысяч украинцев – медики, пожилые люди в специализированных учреждениях, военные в зоне ООС.
Второй этап должен начаться в конце марта. Тогда вакцину получат 2,5 млн граждан.
"Сейчас правительство ведет переговоры с четырьмя производителями о поставках вакцины в Украину", – добавил нардеп.
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