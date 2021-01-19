Украина Сегодня - Крещенские купания. ГосЧС вывела на водоемы тысячи спасателей

2021-01-19 12:44 56

В этом году крещенские купания из-за карантинапройдут с некоторыми ограничениями, а в некоторых населенных пунктах местные власти и вовсе их запретили. Тем не менее, на водоемах Украины будут дежурить около 2 тысяч спасателей и 375 единиц техники.

"Для того чтобы избежать при этом чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГосЧС и медицинские работники. Всего на водоемах страны установлено более 600 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В этот день на водных объектах от ГосЧС будут дежурить почти 2 тыс. спасателей и 375 единиц техники", - сообщает Госуслужба по чрезвычайным ситуациям.

Напомниим, сегодня, 19 января, христиане отмечают один из главных праздников - Крещение Господне. Этим праздником заканчиваются Рождественские святки.

Считается, что в этот день во всех водоемах вода обретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года, излечивая телесные и духовные болезни. Традиционно в этот день верующие люди и просто сторонники здорового способа жизни омываются в одном из специально освященных водоемов.

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