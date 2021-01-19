Фото-видео фото Шестиметровый надувной Трамп в подгузнике стал экспонатом Музея Лондона

2021-01-19 15:46 77

Как сообщает CNN большая надувная фигура 45-го президента США Дональда Трампа в виде озлобленного ребенка в подгузнике теперь является частью коллекции Музея Лондона.

Шестиметровый воздушный шар создали перед визитом американского лидера в Великобританию. Впервые “Малыш Трамп” поднялся в небо в 2018 году в знак протеста против приезда в Лондон хозяина Белого дома.

После победы Байдена появилось немало желающих выкупить эту фигуру Трампа, однако музей ответил отказом.

Этот экспонат будет выставлен в городском музее наряду с другими экспонатами, связанными с общественными протестами в британской столице.

По словам директора музея Шерон Амент, фигура может стать частью “протестной коллекции”, в состав которой уже входят объекты, рассказывающие о движении суфражисток и борцов за окружающую среду.

“Добавляя пузатого ребенка в свою официальную коллекцию, мы тем самым отражаем настроения, которые царили в городе в день визита Трампа, и запечатлеваем особенный момент гражданского сопротивления”, – объяснила позицию музея Амент.

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