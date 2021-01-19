Украина Витренко объяснил, почему не сработала идея с ценами на газ от «Нафтогаза»

2021-01-19 16:30 1029

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко объяснил, почему не сработала идея с ценами на газ от «Нафтогаза».

Об этом он сообщил в интервью day.kyiv.

По словам Витренко, цель государства как раз заключалась в том, что «Нафтогаз» будет предлагать цену ниже и все люди будут либо переходить к «Нафтогазу», или сила рынка и конкуренция приведет к тому, что другие поставщики будут вынуждены снизить цену до уровня «Нафтогаза». «Это не сработало».

Он также объяснил, почему это не сработало.

«Во-первых, потому, что существует большая инерция людей. Не только какие-то бабушки в деревнях не побежали и не могут побежать менять поставщика, но даже нормальные люди не могут каждый месяц сидеть и проверять поставщиков газа с другой цене и каждый месяц менять поставщика», – отметил Витренко.

Ко второй причине он отнес то, что многие люди не понимают вообще о чем речь. Витренко подчеркнул, что либерализация состоялась слишком быстро, и она не учла инертность людей и злоупотребления со стороны поставщиков.

«Мало того, тоже нужно заметить, если кто-то думал, что господин Фирташ и его облгазы будут моментально играть по рыночным правилам, это оказалось не так. Они начали злоупотреблять своим положением. Антимонопольный комитет обнаружил это, штрафовал их. Они не платили эти штрафы. И следующий шаг антимонопольному комитету - это введение государственного регулирования. Этот шаг предусмотрено законом о защите конкуренции. То есть это нормальная рыночная ситуация. К этому мероприятию - вынужденного регулирования - прибегают при злоупотреблении доминирующих игроков, чтобы обеспечить эффективное функционирование рынка», – добавил и. о. министра энергетики.

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