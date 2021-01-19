Украина Украинцев массово лишают субсидий, что надо знать: "Допущена катастрофическая ошибка"

2021-01-19 19:30 483

В Украине массово сократилось число людей, которые могут получить субсидии на оплату коммуналки

Как рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-вице-премьер-министр Павел Розенко, это стало следствием чудовищной ошибки нынешнего Кабмина.

«Год назад правительство допустило катастрофическую ошибку, и были сужены нормативы расчета субсидий, введены дополнительные критерии для безработных, которые получали эти субсидии», - рассказал Розенко.

Он уточнил, что если раньше люди получали субсидию в размере 1600 гривен, то сейчас ее размер снизился до 900, а также участились случаи, когда человека и вовсе лишают субсидии.

Впрочем, Розенко отметил, что такую ошибку можно легко исправить: правительство должно принять решение о возвращении к расчету субсидий и нормативов по газу для использования субсидий уровня 2016-2017 годов. Он напомнил, что тогда норма на человека была 7 кубов, а сейчас – 4 куба. Аналогичные схемы наблюдаются и с электроэнергией, теплом и другими видами коммунальных услуг.

Также экс вице-премьер отметил, что сейчас стало гораздо труднее получать субсидии безработным.

«Ввели дополнительный критерий, борьбу с тенизацией, но под эту гребенку люди попадают массово», - подчеркнул Розенко.

Отметим, что с 1 января 2021 года в Украине начали действовать нововведения, связанные с субсидиями. Теперь все обращения для получения любых субсидий, льгот и прочих видов социальной помощи украинцы должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в последствии передают их в органы райгосадминистраций.

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