Украина Россия перебросила на Донбасс беспилотники и тонны топлива – разведка

2021-01-19 21:00 714

 

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей из России переброшены более 22 тысячи тонн топлива, военное имущество и беспилотники "Орлан-10".

Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, перемещение происходило через неконтролируемые участки украинско-российской границы.

"С начала января через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временную оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях железнодорожным транспортом доставлено более 22 тысяч тонн горючего, автомобильным транспортом завозились грузы с военным имуществом и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10"", – отметили в разведке.

Также есть данные, что под видом "гуманитарной" помощи от российских волонтерских организаций продолжаются поставки материальных средств военного назначения. Речь идет об элементах тактического снаряжения, лазерных приборах слежения и целеуказателях.

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