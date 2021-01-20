Украина Умер украинский дизайнер, создававший образы для Лободы, Астафьевой, Камалии, Надежды Мейхер

2021-01-20 14:41 63

Умер украинский кутюрье Сергей Ермаков. Дизайнер был болен диабетом и последние годы жизни передвигался на инвалидной коляске. Из-за болезни Ермаков почти полностью потерял зрение. Ему было 48 лет. Точная причина смерти дизайнера пока не известна.

"Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, который почти потерял зрение, но не терял желания творить красоту, работать, общаться, жить. Каждое его платье всегда было событием. Сергей щедро делился талантом. Тонкий. Чувствительный. И в то же время несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить. Обидно и грустно до слез. Светлая память Сергею... Упокойся с Богом...",- сообщила художница Анжелика Рудницкая в Facebook.

Напомним, Сергей Ермаков - украинский дизайнер, который создавал образы для Светланы Лободы, Даши Астафьевой, Камалии, Надежды Мейхер и еще нескольких десятков самых известных женщин страны. В платье от Ермакова Маша Ефросинина закрывала Евровидение-2005 в Киеве.

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