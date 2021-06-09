Мир фото Продюсер Крапивина разорвала контракт со Светланой Лободой и покидает шоу-бизнес

2021-06-09 15:04

Продюсер Нателла Крапивина объявила о прекращении сотрудничества с певицей Светланой Лободой. Об этом она написала в Instagram.

"С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", – заявила Крапивина.

Причину своего решения Нателла не озвучила, однако многие связывают ситуацию со скандалом после премии Муз-ТВ.

Ранее Крапивина назвала номер Филиппа Киркорова и Давы (Давида Манукяна) "паноптикумом в чистом виде" и добавила, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Она также заявила, что шоу-бизнес все больше напоминает "цирк уродов", и зареклась ходить на музыкальные премии, так как "испытывает стыд" за других звезд.

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