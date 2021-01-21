Украина В Украину в феврале придет "жара" до +15: синоптик озвучил детальный прогноз

2021-01-21 17:00 252

В Украине в феврале будет настоящая весенняя погода.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Синоптик прогнозирует, что сильных морозов уже не будет. Потепление, которое пришло в страну, продлится до 26 января. Небольшое похолодание ждет украинцев в конце этого месяца. А в феврале ожидается высокая отметка на термометрах.

Пока днем в стране температура воздуха будет 1-6 градусов тепла. На юге - до +10...+11 градусов. Ночью будет около нуля или небольшой "минус".

Похолодает 25-26 января. Снегопады и сильный ветер Кульбида прогнозирует в западных регионах. А 26-28 января будет немного морозно (4-9 градусов) ночью и 0...-5 днем.

"В начале февраля, по нашим расчетам, температура воздуха на всей территории Украины - и днем, и ночью - будет "плюсовой" и днем составит 4-9 градусов тепла, на юге может быть даже до +15", - подчеркнул директор Укргидрометцентра.

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