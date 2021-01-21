Украина Пенсия: можно ли отдать часть стажа родственнику

2021-01-21 20:00 133

Одним из параметров, необходимых для начисления пенсии, является страховой стаж (пришел на замену понятию трудового стажа; последний теперь приравнивается к страховому). Этот показатель индивидуален для любого украинца.

Однако бывает, что у граждан довольно необычные, но интересные мысли насчет стажа, передает издание На пенсии.

В частности, такой вопрос задала жительница Львова, которая поинтересовалась насчет возможности «отдать» несколько лет своего стажа сыну.

«Два года назад мой сын попал в аварию, и по состоянию здоровья не может устроиться на работу. Инвалидность ему не дают. Таким образом, он теряет стаж, необходимый для выхода на пенсию. У меня 44 года стажа, то есть 9 лет сверхнормативного, за которые я получаю доплату в размере 116 гривен. Почему нельзя эти 9 лет стажа переписать на моего сына, а мою пенсию урезать?» - поинтерсовалась пенсионерка.

По словам консультантов, законодательством не предусмотрено, что можно кому-то подарить свой стаж.

Однако они отметили, что что-то нечто похожее может быть внедрено, когда начнет работать накопительная система.

«По одной из версий, индивидуальные взносы, которые будут накапливаться на личном счете будущего пенсионера, смогут передаваться по наследству. То есть, если человек накапливал всю жизнь на пенсию, но ушел из жизни рано, то накопленные им средства смогут перейти к его детям. Но это лишь проект», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, они подчеркнули, что стаж - «вещь сугубо индивидуальная и переписать его на кого-то нельзя».

«Если бы вы отдали 9 лет своего стажа (в случае, если бы это было предусмотрено законом, - ред.), то лишились бы не только надбавки за переработанные годы, но и снизили бы коэффициент стажа, а вместе с тем и основной размер пенсии», - добавили консультанты.

Как мы уже писали раньше, в Украине увеличиваются требования по страховому стажу для выхода на заслуженный отдых. В Министерстве социальной политики рассказали, кто из граждан сможет выйти на пенсию уже в этом году.

В 63 года на заслуженный отдых смогут выйти только те украинцы, у которых минимум 18 лет страхового стажа. Если в 63 года стажа не хватает, то пенсию можно начать получать уже в 65 лет, если есть минимум 15 лет страхового стажа за спиной. Такие правила действуют уже с начала 2021 года.

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