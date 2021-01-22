Украина Заканчивается январский локдаун - в Минздраве пояснили, зачем он был нужен и что будет дальше

2021-01-22 16:33 196

Усиленный карантин в январе, который заканчивается в воскресенье, себя оправдал - заболеваемость и количество госпитализированных снизилось. Тем не менее, со следующей недели Украина вернется к адаптивному карантину, новых локдаунов пока не планируют.

"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того – мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей. Сегодня утром у нас 18 862 человека, которые находятся в больницах. Наибольшее количество людей, находящихся в больницах, – это 38% занятых коек – Николаевская область. В целом по Украине – 28% занятых коек", – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отчитываясь о результатах ограничений.

Также Степанов считает, что пандемия может значительно ослабнуть к концу года.

"Понятно, что хотелось бы раньше. Но тот комплекс мероприятий, в том числе касающийся вакцинации, я очень рассчитываю, что в этом году мы уже увидим серьезные послабления. У меня есть большое желание. Чтобы в лето мы уже вошли с определенными ограничениями, возможно с масками, но чтобы все остальное вернулось к нормальной жизни", – отметил глава МОЗ.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире