Мир Впервые конгрессмен США попался на попытке пронести в Капитолий огнестрельное оружие

2021-01-22 19:30 77

Конгрессмен-республиканец Энди Харрисон пытался попасть в здание Конгресса США с оружием, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Это первый случай обнаружения оружия у члена конгресса после установки рамок металлодетекторов.

Политика не пропустили, поскольку сработал металлодетектор. У конгрессмена обнаружили пистолет.

Как сообщается, Харрис попросил своего коллегу Джона Катко подержать оружие, но тот отказался, сославшись на отсутствие лицензии. После этого Харрис вышел из здания и скоро вернулся, свободно пройдя в палату представителей. На этот раз рамка не сработала.

Интересно, что по законодательству США конгрессмены имеют право носить незаряженное огнестрельное оружие в Конгрессе и на территории Капитолия. Для этого достаточно получить местную лицензию. Однако ни при каких обстоятельствах не разрешается приносить оружие в зал палаты представителей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире