Украина Черное море "закипело" из-за сильных морозов: появилось впечатляющее фото

2021-01-23 12:00 231

 

Во временно оккупированном Россией Крыму люди наблюдали удивительное природное явление - там "закипело" Черное море.

Фото опубликовала блогер под ником RoksolanaToday & КрымUA на своей Twitter-странице.

Такая захватывающая картина образуется вследствие разниц температуры воды и воздуха. Море не замерзло, а на его поверхности появилась дымка, которая очень похожа на пар при кипении.

Согласно с данными сайта Sinoptik, 23 января в Крыму днем +2...+3 градуса. Ночью температура воздуха опускается до нуля. Судя по всему фото явления было сделано раньше.

 

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