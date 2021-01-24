Украина В Украине дважды увеличат прожиточный минимум для детей: названы сроки и суммы

2021-01-24 12:30 238

 

В Украине в 2021 году два раза будет увеличен минимальный прожиточный минимум для детей.

Об этом сообщает ТСН.

В этом году повышение произойдет в июле и декабре. Сейчас прожиточный минимум для детей до 6 лет составлял 1 921 гривну, для детей до 18 лет - 2 395 гривен.

Сумма вырастет с 1 июля. Для детей до 6 лет - до 2 013 гривен, до 18 лет - до 2 510 гривен. Также увеличится прожиточный минимум с 1 декабря.

Прожиточный минимум для детей (до 6 лет и до 18 лет):

  • с декабря 2020 - 1 921 грн/2 395 грн
  • с июля 2021 - 2 013 грн/2 510 грн
  • с декабря 2021 - 2 100 грн/2 618 грн

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