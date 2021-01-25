Украина Оранжевый карантин вместо локдауна: что в Украине будет запрещено с 25 января до 28 февраля

2021-01-25 09:12 462

В понедельник, 25 января, в Украине перестали действовать усиленные карантинные ограничения. Сегодня страна возвращается к ограничительным мерам "оранжевой" зоны, которые действовали до введения январского локдауна.

" Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые решили выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения. Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Также чиновник напомнил, что в Украине теперь действуют ограничения "оранжевой" зоны с 00:00 25 января до 28 февраля 2021 года.

Список запретов в Украине с 25 января:

Запрещено проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, рекламных) мероприятий с участием более 20 человек, запрещен прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест, а также прием посетителей в музеях, на выставкахв которых не обеспечена возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. м помещения.

Не разрешается работа спортивных залов и фитнес-центров, которые не могут обеспечить возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. метров общей площади помещения.

Также запрещено проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), работа заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Работа общепита находится под запретом с 23:00 и до 7:00, с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов, кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью).

Посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения.

Проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

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