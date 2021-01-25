Украина Покупка б/у авто: 10 правил, о которых нельзя забывать

2021-01-25 22:00 91

Приобретение машины с пробегом может в дальнейшем обернуться большими тратами денег и времени. Как уберечь себя от откровенно плохого экземпляра? Для этого существует свод нехитрых правил.

Никто не запрещает приобретать автомобиль под напором эмоций и внутренней аргументации о мечте. Но даже в случае со спорткаром, к которому вы шли годами, следует руководствоваться здравым смыслом, чтобы покупка не стала разочарованием. Если вы ищите себе практичную повседневную машину, то следование приведенным ниже правилам почти обязательно.

Перед тем, как радостно бежать подписывать договор купли-продажи и передавать деньги продавцу, проведите небольшое расследование касательно выбранной вами марки и модели. Спросите интернет, хозяев таких машин и непременно сервисменов, которые ежедневно их ремонтируют о надежности и слабых местах. Существует высокая вероятность, что после определенного пробега начнутся проблемы. Спросите себя и честно ответьте – ваших ресурсов и времени хватит на устранение этих поломок? Также рекомендуем изучить вопрос относительной беспроблемности у дорестайлинговых и обновленных моделей. Иногда ранние версии превосходят модернизированные по надежности, поскольку наследуют проверенные и вылеченные от «детских болезней» агрегаты у предшественников, А обновленные автомобили преподносят букет не только возрастных болячек, но еще и врожденных недостатков. Разумеется, так бывает не всегда.

Обязательно вооружитесь калькулятором и рассчитайте безусловные ежегодные траты, в которые входит стоимость топлива и, разумеется, транспортный налог. О последнем автомобилисты почему-то иногда забывают, а, получив извещение, хватаются за голову. Как будто не знали, сколько придется платить… Увидев на экранчике цифру вновь честно спросите себя – вы готовы к подобным тратам или они окажутся непосильными?

Вопрос наличия запчастей – один из важнейших. Он в меньшей степени актуален, если предметом вожделения является априори редкий фановый автомобиль с сезонной эксплуатацией, но если предметом поиска стала каждодневная машина, то крайне желательно чтобы комплектующие имелись в наличии, и слово «дефицит» было вам неведомо.

Переходим непосредственно к автомобилю, который манит всем своим видом. Становиться его владельцем без обязательной диагностики на сервисе мы настоятельно не рекомендуем – вы рискуете попасть на проблемный или убитый экземпляр, поспешив и пропустив эту обязательную часть программы. Истории известны случаи, когда отличная с виду машина представляла собой «распил». Если продавец откажется посетить с вами сервис, сославшись на нежелание или отсутствие времени, смело прощайтесь и продолжайте поиски.

Осмотрите двигатель на предмет запотеваний – для этого может понадобиться фонарик. Оцените состояние моторного масла и кондицию трансмиссионной жидкости. Если на щупе черная и пахнущая горелым субстанция, которую не меняли целую вечность, а «тормозуха» не прозрачная, а зелено-коричневая, то вы сами можете составить представление о том, как следили за машиной.

Особое внимание следует уделить кузову. Скажем больше, «скорлупа» – это едва ли не самое важное! По нашему скромному мнению, иногда лучше откапиталить двигатель и перетряхнуть подвеску, чем варить гнилой кузов. По возможности оцените состояние скрытых полостей, сварных швов и железа под пластиковыми накладками, не забыв, разумеется, проверить, не окрашивались ли кузовные детали. Помочь в этом может толщиномер или специалист с наметанным глазом.

Присмотритесь к салону – его состояние позволяет выявить скрученный пробег. Сильный износ боковин подушек и валиков спинок сидений, изрядно затертый руль, кнопки и подлокотник могут тонко намекнуть о несоответствии заявленного километража реальности. Хотя, конечно, у некоторых автомобилей элементы интерьера действительно изнашиваются ускоренными темпами.

Загляните в ПТС. Бывает, что в заявлении фигурирует упоминание о паре-тройке владельцев, а по факту в документе нет живого места. Непременно проверьте автомобиль по всем базам на предмет юридической чистоты и отсутствия ограничений на регистрационные действия. Впрочем, даже это не всегда гарантирует стопроцентную чистоту транспортного средства.

Постарайтесь выяснить сервисную историю автомобиля, если это возможно. Уточните, был ли крупный агрегатный ремонт, по какой причине и на каком пробеге. Если мотор с цепью ГРМ, то уточните, проводилась ли регламентная замена цепи, которая обычно очень недешева. Коробка передач, работающая с рывками-пинками, является поводом крепко призадуматься о целесообразности покупки. Брать такой экземпляр, на наш взгляд, можно только с большой скидкой. Стучит подвеска? Непременно узнайте о стоимости запчастей и работ – в ряде случаев проще и дешевле отказаться и поискать другой вариант. Спросите у продавца, не сохранились ли чеки с сервиса, где он обслуживал машину и узнайте, каким топливом ее заправлял. Иногда использование бензина Аи-95 и Аи-98 обязателен, но хозяева экономят или просто не знают и льют «92-й» со всеми вытекающими последствиями.

Обязательная часть программы – тест-драйв. Во-первых, вы должны понять, нормально ли функционирует механический организм. Во-вторых, принципиально важно понять, «ваш» ли это автомобиль с точки эргономики и ездовых свойств. Вам должно быть удобно, ничто не должно раздражать или вызывать недовольство. Выбор машины исключительно по дизайну, «легендарности» и прочим критериям, оторванным от практической стороны вопроса, может обернуться разочарованием.

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