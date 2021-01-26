Украина Из-за сильного ветра и дождя без света остались 269 населенных пунктов в 12 областях Украины

2021-01-26 10:41 49

Из-за сильных порывов ветра, дождя и мокрого снега по состоянию на утро 26 января оказались обесточенными 269 населенных пунктов страны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ночью 26 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях", - говорится в сообщении.

Без света сегодня остались в 12 областях:

Полтавская – 77 населенных пунктов Житомирская – 40 Киевская – 37 Львовская – 37 Черниговская – 24 Винницкая – 13 Черкасская – 13 Днепропетровская – 8 Волынская – 8 Закарпатская – 6 Кировоградская – 4 Херсонская – 2

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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