Украина Из-за сильного ветра и дождя без света остались 269 населенных пунктов в 12 областях Украины

2021-01-26 10:41 49

Из-за сильных порывов ветра, дождя и мокрого снега по состоянию на утро 26 января оказались обесточенными 269 населенных пунктов страны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ночью 26 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях", - говорится в сообщении.

Без света сегодня остались в 12 областях:

  1. Полтавская – 77 населенных пунктов
  2. Житомирская – 40 
  3. Киевская – 37
  4. Львовская – 37 
  5. Черниговская – 24
  6. Винницкая – 13 
  7. Черкасская – 13 
  8. Днепропетровская – 8
  9. Волынская – 8 
  10. Закарпатская – 6 
  11. Кировоградская – 4 
  12. Херсонская – 2 

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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