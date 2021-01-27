Украина Что будет с субсидиями на услуги ЖКХ после январского повышения тарифов

2021-01-27 14:43 112

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что правительство готово обеспечить выделение дополнительных средств на субсидии. Разумеется, если возникнет такая необходимость. 

"На сегодня в бюджете выделено 36,6 млрд грн для выплат субсидий. Мы готовы оплачивать субсидии всем, кто в этом нуждается. Правительство заблаговременно обратиться (к Верховной Раде) с четкими расчетами, объяснениями и аргументами, если будет необходимо увеличение. На сегодняшний день такие расчеты отсутствуют", -  заявил премьер, передает "Укринформ".

Также Шмыгаль прогнозирует, что дополнительные бюджетные деньги потребуются в том случае, если и в дальнейшем субсидии будут выплачиваться в таких же объемах, как в январе. Он отметил, что сумму, которую нужно будет добавить, подсчитают под итогам первого полугодия.

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Что будет с субсидиями на услуги ЖКХ после январского повышения тарифов 2021-01-27 14:43 112
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Новые тарифы в Украине: Стала известна реальная цена на газ для населения в феврале 2021-01-27 10:38 1365