Украина Что будет с субсидиями на услуги ЖКХ после январского повышения тарифов

2021-01-27 14:43 112

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что правительство готово обеспечить выделение дополнительных средств на субсидии. Разумеется, если возникнет такая необходимость.

"На сегодня в бюджете выделено 36,6 млрд грн для выплат субсидий. Мы готовы оплачивать субсидии всем, кто в этом нуждается. Правительство заблаговременно обратиться (к Верховной Раде) с четкими расчетами, объяснениями и аргументами, если будет необходимо увеличение. На сегодняшний день такие расчеты отсутствуют", - заявил премьер, передает "Укринформ".

Также Шмыгаль прогнозирует, что дополнительные бюджетные деньги потребуются в том случае, если и в дальнейшем субсидии будут выплачиваться в таких же объемах, как в январе. Он отметил, что сумму, которую нужно будет добавить, подсчитают под итогам первого полугодия.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как без лишних хлопот получить субсидию на услуги ЖКХ