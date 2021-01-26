Украина С зарплат украинцев начнут снимать отчисления на "вторую пенсию"

2021-01-26 17:00 70

Пенсионная реформа второго уровня будет начата в 2021 году, а отчисления в накопительный фонд с зарплат украинцев заложат в госбюджет на 2023-й.

Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова UBR.ua.

Она отметила, что для полноценного запуска пенсионной системы второго уровня необходим подготовительный период, чтобы создать необходимую законодательную базу под реформу и инфраструктуру.

"По предложению премьер-министра найдены компенсаторы для накоплений. Это – 2% от НДФЛ и 2% – от ЕСВ, и для того, чтобы уменьшить эти расходы, нужен бюджет 2023 года. Он будет немного "перемонтирован" на эти проценты, которые пойдут в собственность людям, которым будут созданы накопления", – объяснила Третьякова.

По ее словам, создание накопительных фондов не затронет карманы украинцев, так как эти средства будут перечисляться из тех выплат, которые уже выплачиваются с заработных плат наемных работников в государственный бюджет и ПФУ.

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