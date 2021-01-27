Украина Проезд в метро Киева может подорожать в 1,5-2 раза

2021-01-27 17:00 56

В Киеве стоимость проезда в метрополитене может существенно вырасти уже в феврале.

Об этом сообщает Вести.

По информации исполнительного директора Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексея Павленко, возможное подорожание проезда вызвано резким сокращением пассажиропотока и уменьшением дохода от перевозок в связи с коронавирусными ограничениями.

«Сейчас обсуждают тариф на уровне 16–20 грн. Но эта тема скользкая, никто ее вслух не озвучит, кроме мэра. А ему это невыгодно. По крайней мере, до выборов, о которых все говорят — внеочередных парламентских или даже президентских, заявку на которые уже сделал Кличко», - рассказал источник портала.

Отмечается, что Киевский метрополитен за 2020 год перевез 279,5 млн пассажиров. Этот показатель почти в два раза меньше от пассажиропотока 2019 года, когда доходы составили 6,3 млрд грн.

На сегодняшний день стоимость проезда в столичном метро составляет 8 гривен.

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