Украина Украинцам собираются платить несколько пенсий, что надо знать: "Получите минимум на 40% больше"

2021-01-27 19:00 196

Украинцам будут платить по две пенсии, а часть зарплаты заберут в специальный фонд – это предусмотрено новой реформой

Пока необходимые для таких перемен законы не приняты, но в Кабмине обещают, что новшество воплотят в жизнь уже в этом году, пишет «Обозреватель».

Так, законопроект предусматривает, что часть зарплаты (около 4%) будут забирать на специальный счет, а при выходе на пенсию с личного счета будут ежемесячно платить вторую пенсию.

При этом деньгами будет управлять специальный фонд, который должен приумножить сбережения и покрыть рост цен.

По словам главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, в идеале, выходя на пенсию, вы получите минимум на 40% больше, чем вложили. При минимальной зарплате – это 141 120 грн, при средней – 281 400 грн. Если разбить эти выплаты на период с 60 до 80 лет, на месяц получается минимум 653 грн дополнительно, или 1300 грн при средней зарплате. Сумма выглядит сосвсем не воодушевляющей, но и это еще не все.

Специалисты отмечают, что новая система вовсе не решает существующих проблем, и уж тем более вряд ли поможет улучшить благосостояние украинцев.

"В итоге люди получат столько же, сколько бы получили и без накопительной системы, и это еще в лучшем случае", – утверждает ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Эксперт уверена, что в таком виде реформа приведет к негативным последствиям.

"ПФУ недополучит денег, значит, не сможет повышать пенсии на столько, как должен изначально. К тому же НПФ нужно грамотно инвестировать полученные деньги, чтобы их не съела инфляция и чтобы они перекрыли административные расходы. Ведь накопительная система дорогая в администрировании", - подчеркнула она.

Тем временем в ПФУ сообщают, что в результате проведенных в течение 2020 перерасчетов пенсий в Украине выросло количество получателей пенсий размером от 2001 до 3000 гривен и от 3001 до 4000 гривен. Их доля выросла с 34,2% до 41,2% и с 12,4% до 19,1% соответственно.

Также по сравнению с предыдущим годом стало больше пенсионеров, которые получают пенсию от 4001 до 5000 гривен (на 1,8%), от 5001 до 10000 гривен (на 2,3%) и более 10 000 гривен (на 0 7%).

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