Украина Прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому: процесс стартовал

2021-01-27 20:30 112

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 27 января, сделал шаг к внедрению в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Кабинет министров одобрил для внесения в Верховную Раду проект закона Украины о мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора)", - сообщили в министерстве.

Детали

Проект закона Украины предусматривает, что прожиточный минимум должен быть стоимостной величиной для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне.

Поэтому прожиточный минимум должен применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов (минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются для лица основным источником доходов).

На сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения как размера социальных выплат, так и размеров штрафов, сборов, платежей и взысканий.

Предложено ввести несколько нормативов для расчета таких выплат и сборов:

базовая величина для социальных выплат на детей и базовая величина для социальных выплат населению.

Для расчета ежемесячных социальных выплат, что устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии; стипендий; алиментов; компенсационных выплат, пособий по уходу, а также единовременных денежных выплат (пособий).

базовая величина для денежных платежей и взысканий.

Для расчета штрафных санкций и административных взысканий;

базовая величина для административных сборов.

Для расчета размеров платы за предоставление административных услуг.

Дополнение

Прожиточный минимум в Украине с 1 января составляет 2189 грн. Именно такую цифру заложили в Государственный бюджет на 2021 год.

Фактически первые месяцы 2021-го прожиточный минимум остается на уровне декабря 2020 года.

Но в государственной смете предусмотрен рост общего показателя прожиточного минимума с 1 июля до 2294 грн, с 1 декабря - до 2393 грн.

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