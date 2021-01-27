Украина Метель, 40 сантиметров снега и сотня грузовиков на трассе: как Украина переживает непогоду

2021-01-27 22:00 63

В Одесской области в связи с активизацией циклона выпало уже 30-40 см снега, продолжается метель, а на трассе стоят 120 грузовиков, которым запрещен въезд в город. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Цитата

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По данным Укргидрометцентра, в связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января: в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (ІІІ уровень опасности, красный) в Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый);

в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (І уровень опасности, желтый);

На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Погодные условия приведут к нарушению и прекращения движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Детали

По состоянию на 19:00 27 января наблюдается небольшой снег в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях. В Полтавской и Сумской - дождь с мокрым снегом, в Харьковской и Луганской - местами небольшой дождь.

В результате осложнения погодных условий с 9:30 остается ограничение движения в Одессу крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

"Парковка крупногабаритной техники определена в специально определенных местах на подъездах к городу Одесса. На автодороге М-05 Киев - Одесса (+370 км) возле села Ревова остановлено на обочине около 120 большегрузных автомобилей", - указано в сообщении.

Подразделениями ГСЧС оказана помощь по буксировке 12 автомобилей в Одесской и Николаевской областях.

Дополнение

В среду, 27 января, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается до 10-20 см снега. По данным Укравтодора, на утро уже снежило в пяти областях, однако, ограничений в движении транспорта и пробок на основных дорогах не было.

Из-за непогоды временно ограничили движение грузовиков в Одессу, это контролируют патрульные полицейские на четырех автодорогах.

В связи со снегопадами в семи областях образовательным учреждениям советуют перейти в режим повышенной готовности.

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