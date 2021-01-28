Мир Полиция Парижа нашла и задержала девятерых парней, избивших украинского школьника

2021-01-28 14:45 133

Французские правоохранители уже нашли и задержали подозреваемых в избиении украинского подростка.

Как сообщает со ссылкой на прокуратуру Парижа Franceinfo, полиция задержала девять подростков, которые являются членами одной группировки (банды).

Операцию провели ранним утром 28 января. Расследование продвигается успешно. Молодым людям предъявлено подозрение в попытке убийства.

Напомним, ранее в Париже был жестоко избит 14-летний украинец. У пострадавшего сломаны руки и ребра, пробита голова. Родители и украинская диаспора во Франции ищут виновников. Позже появилось видео избиения украинского подростка.

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