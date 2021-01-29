Украина По индексу коррупции Украина заняла 117-е место в мире из 180 возможных

2021-01-29 12:15 91

В Украине за год индекс восприятия коррупции вырос на девять позиций и теперь страна занимает 117 место из 180, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что Индекс восприятия коррупции в Украине составляет 33 балла, что опрелило 117 место из 180 стран. Transparency International сегодня презентовало CPI-2020, согласно которому Украина получила на 3 балла больше, чем в прошлом году, и поднялась на девять позиций в глобальном рейтинге стран.

Напомним, индекс восприятия коррупции – это показатель, составляемый международной неправительственной организацией Transparency International с целью отражения оценки уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по стобальной шкале.

Он составляется ежегодно с 1995 года. Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции).

В 2019-м году Украина занимала 126 место в рейтинге Индекса восприятия коррупции. На данном уровне восприятия коррупции также находились Кыргызстан, Джибути, Азербайджан. За год до этого наша страна была на шесть позиций выше.

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