Политика По уровню коррупции Украина опустилась до уровня Азербайджана

2020-01-23 14:45 120

По итогам года Украина опустилась на 126 место (120-е в 2018 году) в рейтинге Индекса восприятия коррупции для 180 стран мира, который ежегодно составляет организация Transparency International.

Как указано в докладе, первое место делят Дания и Новая Зеландия - они набрали по 87 баллов из 100. Последние места достались Южному Судану и Сомали (12 и 9 баллов соответственно).

Украина оказалась во второй половине рейтинга, среди стран с высоким уровнем коррупции: у нее - 30 баллов, (в прошлом году - 32 балла). Таким образом, Украина вернулась на позиции 2017 года. На данном уровне восприятия коррупции также оказались Кыргызстан, Джибути, Азербайджан. Россия заняла 137 место, набрав 28 баллов из 100.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение - I уровень опасности

2020-01-23 15:14 84

КАРТА Сегодня Украину снова накроет мокрый снегопад, ночью температура упадет

2020-01-23 11:15 387

В Минобороны хотят сократить сроки призыва украинцев в армию

2020-01-23 10:14 516

В Украину ворвутся морозы до -10 градусов: каким областям не повезет

2020-01-22 22:00 7323

Еще новости в разделе "Политика"

США изменили правила выдачи виз беременным - родить американца теперь не так просто

2020-01-23 15:46 42

По уровню коррупции Украина опустилась до уровня Азербайджана

2020-01-23 14:45 120

Анна Новосад призвала с пониманием относиться к ее финансовым аппетитам

2020-01-23 14:13 162

Федерация журналистов ЕС выступила против украинского законопроекта о дезинформации

2020-01-23 12:28 225
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

США изменили правила выдачи виз беременным - родить американца теперь не так просто 2020-01-23 15:46 42
По уровню коррупции Украина опустилась до уровня Азербайджана 2020-01-23 14:45 120
Анна Новосад призвала с пониманием относиться к ее финансовым аппетитам 2020-01-23 14:13 162
Федерация журналистов ЕС выступила против украинского законопроекта о дезинформации 2020-01-23 12:28 225

Лента

15:46 США изменили правила выдачи виз беременным - родить американца теперь не так просто
15:14 В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение - I уровень опасности
14:45 По уровню коррупции Украина опустилась до уровня Азербайджана
14:17 Из-за картельного сговора на табачном рынке государство и местные бюджеты недополучают колоссальные суммы, - депутат Холодов
14:13 Анна Новосад призвала с пониманием относиться к ее финансовым аппетитам
13:44 Армия диктатора Асада понесла потери и начала отступление от Идлиба
13:12 Нас осталось - 37 миллионов. Озвучены свежие данные по переписи населения
12:28 Федерация журналистов ЕС выступила против украинского законопроекта о дезинформации
12:16 Укрзализныця напрокат: Кабмин намерен на 10 лет отдать компанию Германии
11:42 Гончарук заявил, что в отставку не уйдет, поскольку у него отличные отношения с Зеленским