Политика По уровню коррупции Украина опустилась до уровня Азербайджана

2020-01-23 14:45 120

По итогам года Украина опустилась на 126 место (120-е в 2018 году) в рейтинге Индекса восприятия коррупции для 180 стран мира, который ежегодно составляет организация Transparency International.

Как указано в докладе, первое место делят Дания и Новая Зеландия - они набрали по 87 баллов из 100. Последние места достались Южному Судану и Сомали (12 и 9 баллов соответственно).

Украина оказалась во второй половине рейтинга, среди стран с высоким уровнем коррупции: у нее - 30 баллов, (в прошлом году - 32 балла). Таким образом, Украина вернулась на позиции 2017 года. На данном уровне восприятия коррупции также оказались Кыргызстан, Джибути, Азербайджан. Россия заняла 137 место, набрав 28 баллов из 100.