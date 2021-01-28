В Украине введут обязательный техосмотр для всех авто: что и когда будут проверять
2021-01-28 16:30 966
В Украине хотят ввести обязательный технический осмотр для автомобилей.
Напомним, законопроект об обязательном прохождении технического осмотра должен быть принят, поскольку является частью требований в имплементационных документах с Европейским союзом.
Существуют предложения о том, чтобы ввести в действие законопроект постепенно, с переходными положениями, чтобы не обострять общественные настроения.
В проверку авто войдут:
- наличие огнетушителя, аптечки первой помощи и знаков аварийной остановки.
- эффективность тормозов;
- уровень тонировки машины (лобовое стекло, передние боковые, передние стекла на дверях);
- надежность рулевой системы легкового автомобиля;
- уровень токсичности выхлопных газов (СО, СО2, НС, О2);
- исправности внешних приборов освещения, сигнальной и аварийной системы, стеклоочистителей;
- коэффициент поглощения отработанных газов двигателя (дымность);
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