Украина В Украине введут обязательный техосмотр для всех авто: что и когда будут проверять

2021-01-28 16:30 966

 

В Украине хотят ввести обязательный технический осмотр для автомобилей.

Напомним, законопроект об обязательном прохождении технического осмотра должен быть принят, поскольку является частью требований в имплементационных документах с Европейским союзом.

Существуют предложения о том, чтобы ввести в действие законопроект постепенно, с переходными положениями, чтобы не обострять общественные настроения.

В проверку авто войдут:

  • наличие огнетушителя, аптечки первой помощи и знаков аварийной остановки.
  • эффективность тормозов;
  • уровень тонировки машины (лобовое стекло, передние боковые, передние стекла на дверях);
  • надежность рулевой системы легкового автомобиля;
  • уровень токсичности выхлопных газов (СО, СО2, НС, О2);
  • исправности внешних приборов освещения, сигнальной и аварийной системы, стеклоочистителей;
  • коэффициент поглощения отработанных газов двигателя (дымность);

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В Украине введут обязательный техосмотр для всех авто: что и когда будут проверять 2021-01-28 16:30 966
фото Снежный циклон в Украине - высота сугробов местами превысила 1 метр 2021-01-28 14:11 245