Мир Человечество замерло в ста секундах от конца света: объясняем почему

2021-01-28 20:30 91

Стрелку Часов Судного дня оставили в 100 секундах от полуночи, сообщает УНН со ссылкой Bulletin of the Atomic Scientists. Объясняем почему так произошло.

В январе 2020 года Часы Судного дня переместились на отметку 100 секунд до полуночи, что ближе к полуночи, чем когда-либо в его истории. И сейчас учеными, среди которых и Нобелевские лауреаты, принято решение оставить стрелку на этом угрожающем показателе.

Причины

Названы три основные причины: ядерная угроза, изменения климата и пандемия коронавируса.

Доктор Рэйчел Бронсон, президент и главный исполнительный директор Bulletin of the Atomic Scientists, пояснила: “Стрелки Часов Судного дня остаются на отметке 100 секунд до полуночи, как никогда близко к полуночи. Смертельная и внушающая страх пандемия COVID-19 служит историческим „тревожным сигналом“, яркой иллюстрацией того, что национальные правительства и международные организации не готовы противостоять действительно уничтожающим цивилизацию угрозам ядерного оружия и изменениям климата”.

Отмечается, что ядерная угроза возросла в связи с обновлением ядерного арсенала многими странами, а также разработкой гиперзвуковых планирующих аппаратов, средств защиты от баллистических ракет и систем доставки оружия, которые могут использовать обычные или ядерные боеголовки. В мире по-прежнему существует более 13 000 единиц ядерного оружия.

Касательно изменений климата, то ученые отмечают, что не смотря на некоторое снижение показателей загрязнений в связи с пандемией, 2020 год стал самым жарким за историю наблюдения за климатом, а также ознаменовался масштабными лесными пожарами. В дальнейшем же, вместо снижения потребления ископаемых энергоресурсов, человечество может увеличить их добычу.

Что касается пандемии коронавируса, то ученые заявили, что она лишь подтвердила их предупреждения и прогнозу, о возникновении угрозы, которую можно преодолеть лишь путем согласованных и совместных действий разных стран.

Часы Судного дня. Что это?

Часы Судного дня появились на обложке журнала Bulletin of the Atomic в 1947 году и показывали 7 минут до полуночи. Время до полуночи — символ реальной угрозы человечеству, основанный на уровне напряжённости международной обстановки. Следует отметить, что в большинстве случаев стрелку подводят ближе к “черте” или оставляют на месте. Прогресс в предотвращении апокалипсиса был достигнут в 1963 году после подписания международного договора, ограничившего ядерные испытания — тогда мир оказался в 12 минутах от полуночи. А самым спокойным годом стал 1991 год, когда стрелку передвинули на отметку 17 минут до полуночи. В дальнейшем же она либо двигалась к “концу человечества” либо оставалась на месте.

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