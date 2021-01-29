Мир фото + видео Перевал Дятлова: швейцарские ученые выяснили точную причину гибели группы студентов в 1959 году

2021-01-29 20:34 147

Швейцарские исследователи подтвердили версию схода снежной лавины на палатку группы Игоря Дятлова в 1959 году. Статью с выводами ученых опубликовал научный журнал Communications Earth&Environment.

Исследователи выяснили, что лавина возникла на относительно пологом холме из-за мощных ветров и действий самих туристов, установивших палатку в неудачном месте.

“Если бы Дятлов и его группа не очистили часть склона холма от снега при установке палатки, никакой трагедии бы не случилось. Это было главной, но не единственной причиной начала лавины”, - говорится в публикации.

Исследователи построили модель схода снежной плиты. По их выводу, туристы поставили палатку вплотную к склону, предварительно вырубив в нем большую снеговую нишу для защиты от ветра. В течение 9 - 13 часов снег продолжало наметать, увеличивая тяжесть уже нарушенной и неустойчивой плиты и ее давление на склон. Когда вес плиты достиг критической отметки, она лавинообразно поползла по склону.

В результате, когда ночью снежные массы начали с шумом сползать по склону горы - туристы выскочили наружу и оказались снесены снежной лавиной. Мороз силой в минус 25 градусов заморозил юношей и девушек.

Интерес к таинственным событиям средины прошлого века возник в связи с выходом мини-сериала "Перевал Дятлова". Достаточно качественная картина имела большой успех, вызвала новую волну гипотез и домыслов, связанных с гибелью молодых людей.

Напомним, группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова погибла при до конца не выясненных обстоятельствах в походе по Северному Уралу в ночь на 2 февраля в районе горы Холатчахль. Происшествие официально было названо несчастным случаем, произошедшим под влиянием непреодолимой силы природы.

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