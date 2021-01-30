Украина Синоптик рассказала, какая погода будет в Украине в последние выходные января

2021-01-30 13:00 182

Последние выходные января в Украине будут с осадками, гололедом и сильным ветром. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.

"Преобладать будет периодически снег, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области - дождь или мокрый снег. Днем 31-го января - временная пауза в осадках в большинстве областей Украины", - обещает синоптик и не рекомендует выезжать на авто с "лысой" резиной.

В ночные часы синоптик прогнозирует до 3-9 градусов мороза, а днем ​​- от 3 мороза до 3 тепла.

"В восточных областях, на юге, а также в Днепре и районах предполагается теплая погода, днем ​​+3 +7 градусов. В Киеве в выходные будет преобладать влажная погода, лишь днем ​​в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица. В ночные часы поморозит, -5-8 градусов, днем ​​ожидается 0-3 градуса мороза. Ветер будет порывистым, закутывайте шею", - рекомендует синоптик.

По данным Диденко, февраль в Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан.

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