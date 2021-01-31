Украина Украину охватит снежная и морозная погода

2021-01-31 14:00 105

 

В Украине в воскресенье, 31 января, ожидается небольшой снег и гололедица, температура воздуха ночью от 0° до 5° мороза. В понедельник снегопады пройдут почти во всех регионах.

Источник: Укринформ со ссылкой Украинский гидрометцентр

Детали: 31 января облачно, днем ​​на севере Левобережья, в Карпатах и ​​на Закарпатье небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный, местами порывистый.

Температура в течение суток составит 0-5° мороза, в восточных и большинстве южных областей 0-5° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

В понедельник, 1 февраля, ожидается значительный снег, местами мокрый, гололед в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​около нуля.

В западной части небольшой снег, в северных областях умеренный, местами значений снег, температура ночью 5-10° мороза, на Волыни и Ровенщине до -13°, днем ​​1-6° мороза.

На остальной территории снег, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​около 5° тепла.

В столичном регионе 1 февраля будет идти снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 1 февраля 5-10° мороза.

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