В Украине стартовала регистрация на основную сессию ВНО - сроки, условия и правила
2021-02-01 12:16 98
Сегодня в Украине стартовала регистрация участников на основную сессию внешнего независимого оценивания.
"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начнется 1 февраля и продлится до 5 марта.
Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО 2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210", - сообщает пресс-служба Минобразования.
Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, нужно:
- Правильно выбрать категорию лица.
- Создать и заполнить регистрационную карточку с помощью сервиса "Зарегистрироваться" на сайте УЦОКО.
- Подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).
Для регистрации требуются следующие документы:
- Оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться".
- Заверенную копию паспорта гражданина Украины
- Заверенную копию документа о среднем образовании (для выпускников прошлых лет).
- При необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных на иностранном языке для регистрации).
До 30 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска – на них будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая по 15 июня по такому графику:
- 21 мая – химия
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки;
- 25 мая – английский язык
- 28 мая - математика, математика (задачи уровня стандарта)
- 1 июня – русский язык, украинский язык и литература
- 4 июня – история Украины;
- 7 июня – физика
- 10 июня – биология
- 15 июня – география
Дополнительный период регистрации на ВНО продлится с 6 по 18 мая, а дополнительная сессия ВНО для отдельных категорий участников состоится с 29 июня по 16 июля.
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