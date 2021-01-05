Украина Стартовала регистрация для участия в пробном ВНО - список предметов, даты и условия

2021-01-05 11:40 77

Сегодня в Украине стартовала регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Продлится она до 19 января включительно. 

Само тестирование состоится 10 апреля 2021 года. Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться в регионах и составит от 195 до 255 грн.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники пробного ВНО могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.

Список предметов для пробного ВНО:

  1. украинский язык
  2. украинский язык и литература
  3. история Украины
  4. математика
  5. биология
  6. география
  7. физика
  8. химия
  9. иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский

"В 2021 году каждый участник/каждая участница пробного тестирования сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из этого списка и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Итак, в 2021 году можно будет как ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, так и проверить уровень своих знаний из всех предметов из перечня", - отмечается в сообщении.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля.

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