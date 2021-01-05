Стартовала регистрация для участия в пробном ВНО - список предметов, даты и условия

Сегодня в Украине стартовала регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Продлится она до 19 января включительно.
Само тестирование состоится 10 апреля 2021 года. Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться в регионах и составит от 195 до 255 грн.
Как сообщает пресс-служба Минобразования, учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники пробного ВНО могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.
Список предметов для пробного ВНО:
"В 2021 году каждый участник/каждая участница пробного тестирования сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из этого списка и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Итак, в 2021 году можно будет как ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, так и проверить уровень своих знаний из всех предметов из перечня", - отмечается в сообщении.
Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля.
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