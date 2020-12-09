Украина В Минобразования планируют сделать ВНО для школьников платным - проект уже готов

2020-12-09 14:46 273

Министерство образования и науки предлагает установить оплату за сдачу ВНО сверх установленного количества учебных предметов.

Об этом указано в проекте приказа, обнародованном на сайте Минобразования для общественного обсуждения. Обсуждение продлится до 21 декабря.

"Участник внешнего оценивания имеет право на прохождения внешнего оценивания: с установленной Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов за счет средств государственного бюджета; сверх установленной Министерством образования и науки Украины количество учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки Украины", - таким образом Минобразования предлагает внести изменения в соответствующий пункт приказа.

Также предлагается уточнить категории участников ВНО, а также внедрить нормы об особенностях подготовки, проведения и определения результатов ВНО для выпускников, которые не требуют рейтингового результата.

Проект призван уменьшить затраты на организацию тестирования лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и не требуют определения результата по шкале 100-200 баллов.

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