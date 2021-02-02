Украина Пришел с топором и напал на охранника: появились подробности поджога "Эпицентра"

2021-02-02 17:00

Полиция сообщила подробности пожара в "Эпицентре" Первомайска. Поджигатель пришел в торговый центр с топором и напал на охранника, после чего поджог помещение.

Об этом, как передает РБК-Украина, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Правоохранители отметили, что 37-летний мужчина пришел в ТЦ с ножом и топором. Он начал разливать воспламеняющиеся жидкости в отделе лакокрасочных товаров.

"Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджог помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских", - сообщили в полиции.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире