Украина Пришел с топором и напал на охранника: появились подробности поджога "Эпицентра"

2021-02-02 17:00

 

Полиция сообщила подробности пожара в "Эпицентре" Первомайска. Поджигатель пришел в торговый центр с топором и напал на охранника, после чего поджог помещение.

Об этом, как передает РБК-Украина, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Правоохранители отметили, что 37-летний мужчина пришел в ТЦ с ножом и топором. Он начал разливать воспламеняющиеся жидкости в отделе лакокрасочных товаров.

"Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджог помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских", - сообщили в полиции.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский назначил шоумена главой Черкасской области: подробности и биография

2021-01-30 10:30

В Евросоюзе предложили ужесточить требования для въезда в ЕС: подробности

2021-01-25 19:00

фото + видео Инаугурация Джо Байдена, все подробности: "Не похожа ни на одну предыдущую церемонию"

2021-01-20 20:18

В Украине изменились правила оплаты медицинских услуг: подробности

2021-01-14 20:30

Еще новости в разделе "Украина"

Тысячи украинцев могут остаться на улице: за что будут отбирать жилье, "уже весной..."

2021-02-02 18:00

Температурные качели: синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели

2021-02-02 17:30

Пришел с топором и напал на охранника: появились подробности поджога "Эпицентра"

2021-02-02 17:00

Новая выплата пенсий, когда и сколько денег получат украинцы: "Каждому пенсионеру..."

2021-02-02 16:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Тысячи украинцев могут остаться на улице: за что будут отбирать жилье, "уже весной..." 2021-02-02 18:00
Температурные качели: синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели 2021-02-02 17:30
Пришел с топором и напал на охранника: появились подробности поджога "Эпицентра" 2021-02-02 17:00
Новая выплата пенсий, когда и сколько денег получат украинцы: "Каждому пенсионеру..." 2021-02-02 16:30