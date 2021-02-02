Украина Тысячи украинцев могут остаться на улице: за что будут отбирать жилье, "уже весной..."

2021-02-02 18:00



Многие украинцы могут потерять свое жилье и оказаться на улице

В частности, в Украине тысячи семей окажутся под угрозой выселения из своего единственного жилья уже весной из-за просрочки по платежам, сообщает UBR.

Ведь 21 апреля заканчивается действие моратория на отчуждения ипотечного жилья у валютных должников.

"Тот мораторий, о котором мы говорим, был введен еще в июне 2014 года – за это время, если заемщик был нацелен на сотрудничество с банком, большая часть валютных кредитов была реструктуризирована, конвертирована и погашена", – заявили в одном из украинских банков.

Оставшиеся валютные ипотеки разнообразны – есть случаи, когда заемщик находится в критическом состоянии и не имеет возможности обслуживать кредит.

Существует много кейсов, когда мораторий используется для того, чтобы не платить банку. Именно с такими заемщиками, которые имеют возможности договариваться, но умышленно не хотят делать этого, прежде всего и будут работать финучреждения.

Также ранее сообщалось, что долги за жилищно-коммунальные услуги в декабре 2020 года составили 28 млрд гривен. В ноябре они были 22,1 млрд гривен. То есть долги за декабрь на 26,7% больше, чем в ноябре.

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