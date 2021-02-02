Украина Тысячи украинцев могут остаться на улице: за что будут отбирать жилье, "уже весной..."

2021-02-02 18:00


Многие украинцы могут потерять свое жилье и оказаться на улице

В частности, в Украине тысячи семей окажутся под угрозой выселения из своего единственного жилья уже весной из-за просрочки по платежам, сообщает UBR.

Ведь 21 апреля заканчивается действие моратория на отчуждения ипотечного жилья у валютных должников.

"Тот мораторий, о котором мы говорим, был введен еще в июне 2014 года – за это время, если заемщик был нацелен на сотрудничество с банком, большая часть валютных кредитов была реструктуризирована, конвертирована и погашена", – заявили в одном из украинских банков.

Оставшиеся валютные ипотеки разнообразны – есть случаи, когда заемщик находится в критическом состоянии и не имеет возможности обслуживать кредит.

Существует много кейсов, когда мораторий используется для того, чтобы не платить банку. Именно с такими заемщиками, которые имеют возможности договариваться, но умышленно не хотят делать этого, прежде всего и будут работать финучреждения.

Также ранее сообщалось, что долги за жилищно-коммунальные услуги в декабре 2020 года составили 28 млрд гривен. В ноябре они были 22,1 млрд гривен. То есть долги за декабрь на 26,7% больше, чем в ноябре.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Прокурор попросила отправить Навального в колонию общего режима

2021-02-02 19:00

Ученые дали неоднозначный прогноз по коронавирусу в Украине

2021-02-02 09:37

Скандального Дубинского с треском выгнали из фракции "Слуга народа"

2021-02-01 21:30

Украинцам с электроотоплением компенсации будут начисляться автоматически

2021-02-01 20:00

Еще новости в разделе "Украина"

Тысячи украинцев могут остаться на улице: за что будут отбирать жилье, "уже весной..."

2021-02-02 18:00

Температурные качели: синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели

2021-02-02 17:30

Пришел с топором и напал на охранника: появились подробности поджога "Эпицентра"

2021-02-02 17:00

Новая выплата пенсий, когда и сколько денег получат украинцы: "Каждому пенсионеру..."

2021-02-02 16:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Тысячи украинцев могут остаться на улице: за что будут отбирать жилье, "уже весной..." 2021-02-02 18:00
Температурные качели: синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели 2021-02-02 17:30
Пришел с топором и напал на охранника: появились подробности поджога "Эпицентра" 2021-02-02 17:00
Новая выплата пенсий, когда и сколько денег получат украинцы: "Каждому пенсионеру..." 2021-02-02 16:30