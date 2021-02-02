Украина Минздрав планирует изменить план вакцинации, чтобы привить высшее руководство страны

2021-02-02 21:00

 

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ради правительства страны могут внести изменения в план вакцинации, чтобы привить их первыми, сообщает Корреспондент.

"Надо внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", - отметил он.

Степанов отметил, что сам также намерен делать прививку.

Прокомментировала ситуацию с вакцинацией и пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Сам президент еще не может назвать точную дату своей вакцинации, но обязательно поддерживает процесс и вакцинируется, чтобы доказать безопасность этого процесса", - заявила Мендель.

Она отметила, что президент не разрабатывает план вакцинации, поскольку эта работа лежит на министерстве здравоохранения.

"Он согласился, что стратегически, исходя из международного опыта и логики развития болезни, первыми вакцинироваться должны врачи, которые постоянно имеют контакт с больными коронавирусом и лечат таких больных, пожилые люди, те кто имеет высокие риски заболеть и иметь критические формы болезни, военные, учителя", - добавила пресс-секретарь.

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