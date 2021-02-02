Сурок Тимка предсказал, когда в Украину придет весна

Сурок Тимка III, который живет на биологической станции в селе Гайдары в Харьковской области, предсказал раннюю весну.
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"Весна у нас будет ранняя... Через 6 недель будет тепло", - разъяснила предсказания его сиделка Надежда Токарская.
Детали
Также Тимку попросили посоветовать, как лучше, по его мнению уберечься от COVID-19.
Так, перед сурком поставили пустую емкость с надписью "Вакцина", спортивные снаряды, которые символизируют занятия спортом, фрукты (здоровое питание), сало с чесноком (укрепление иммунитета), космический аппарат с надписью "На Марс" и игрушечного ждуна с надписью "Выдержка".
Тимка сразу побежал к спорту, а затем к ждуну.
"Значит, мы не будем забывать о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на воздухе, не забываем о выдержке", - разъяснила выбор сурка Токарская.
Отметим, что праздник сурка, неслучайно отмечают именно сегодня, ведь по старому стилю этот день - Сретение Господне, день, когда зима встречается с весной.
Стоит напомнить
Ранее сурок Тимка III предсказал, кто займет железный трон в сериале "Игра престолов".
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