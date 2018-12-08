Мир Протестующие во Франции засветились с символикой боевиков "ДНР": опубликовано фото

2018-12-08 13:55 363

 

На улицах Парижа во время протестов заметили двоих французских пропагандистов "русского мира" в желтых жилетах митингующих и с символикой так называемой "ДНР".

Соответствующее фото опубликовано в Telegram канале "WarGonzo".

Двое мужчин на фотографии – Фабрис Сорлин и Ксавье Моро. Оба есть в базе данных сайта "Миротворец".

Сорлин – лидер ультраправой организации Dies Irae ("Судный день"), член французской партии "Национальный фронт", бывший руководитель организации "Ассоциация Франция — Европа — Россия", руководитель аналитического центра Katehon (в состав наблюдательного совета которого входит, в том числе, известный российский пропагандист Александр Дугин).

Моро ранее отметился участием в так называемых "выборах" на территории Донбасса, подконтрольной боевикам, в роли наблюдателя. Живет и работает в Москве. Также является автором книги "Украина. Почему Франция себя обманывает".

 

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