Украина Смертельный пожар в Запорожской областной инфекционке: на место летит руководство МОЗ и ГСЧС

2021-02-04 11:14

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким четырех человек, погибших в результате пожара в Запорожской областной инфекционной больнице. В город направлен министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба президента.

"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице – в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", – заявил Зеленский.

По поручению президента в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель главы Госслужбы Украины по ЧС Олег Мельчуцкий. 

Министр Степанов в Facebook уже подтвердил, что срочно вылетает в Запорожье и объяснил цель его пребывания в городе.

"Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", – написал министр сегодня утром.

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