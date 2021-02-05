Украина Сегодня в Запорожской области - день траура по погибшим в областной больнице

2021-02-05 09:11

В Запорожской области 5 февраля объявлен день траура в память пациентов и врача, погибших в результате пожара в областной инфекционной больнице.

"Распоряжением председателя облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021 года в области объявлен День траура в память о трех пациентах и враче, трагически погибших в результате пожара в областной инфекционной больнице", - сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

На территории области приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программу теле - и радиовещания.

Напомним, вчера ночью в областной инфекционной больнице Запорожья произошел пожар. Четырех человек (медика и троих пациентов) спасти не удалось, они погибли от отравления дымом.

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