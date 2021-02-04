Украина фото Стала известна причина пожара в Запорожской областной инфекционной больнице

2021-02-04 13:15

Предварительные данные по причинам ЧП в Запорожской областной инфекционной больнице озвучил главврач Владимир Шикаренко на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в Запорожской ОГА.

По его словам, пожар мог произойти из-за взрыва аппарата искусственной ветиляции легких.

Версию о возгорании медоборудования поддерживает и председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

"В помещении, где не было пожарной сигнализации, взорвалось кислородное оборудование, когда его устанавливали. Причину изучает следствие", - сказал он.

Напомним, на момент пожара в зоне опасности находились 12 человек: четверо погибли, в том числе медик и три пациентки на аппаратах ИВЛ, двое пострадали, восьмерых спасли.

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

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